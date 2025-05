L’uomo che aiuta gli anfibi ad attraversare la strada e li ‘salva’ dall’estinzione

Un uomo dedica il suo tempo ad aiutare gli anfibi ad attraversare le strade, contribuendo a salvarli dall’estinzione. Per molti, catturare anfibi è ricordo d’infanzia, ma per lui è un impegno vitale: preservare zone umide e pozze primaverili è essenziale non solo per gli ecosistemi, ma anche per garantire un futuro a queste creature. Un gesto semplice, ma fondamentale per la biodiversità.

Catturare anfibi può essere solo un ricordo nostalgico dell’infanzia per la maggior parte delle persone, ma non per tutti. Secondo un professore di fauna selvatica negli Usa, preservare le zone umide e le pozze primaverili non sia importante solo per gli anfibi e l’ambiente, ma anche per consentire alle generazioni future di provare la meraviglia infantile di scoprire queste creature nascoste. Al centro della zona umida c’è una strada trafficata dove il professore cammina, scrutando il marciapiede alla ricerca di raganelle, rospi, salamandre e tritoni. Il professore aiuta queste creature ad attraversare la strada, un piccolo gesto che fa una grande differenza... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’uomo che aiuta gli anfibi ad attraversare la strada e li ‘salva’ dall’estinzione

