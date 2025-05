lunghi silenzi domani primo incontro a roma

Domani a Roma si terrà il primo incontro, ma in casa Prato il silenzio continua e il futuro resta incerto. I tifosi, soprattutto dopo una stagione complicata e caratterizzata dalla contestazione degli ultras, stanno perdendo sempre più pazienza. La situazione appare ancora fluida, con molti aspetti da definire e poche certezze sul destino della squadra. Gli occhi sono puntati sull'incontro di domani, che potrebbe segnare una svolta.

Il silenzio continua a regnare sovrano in casa Prato. Il futuro è ancora tutto da definire. E i tifosi, nel frattempo, stanno perdendo la pazienza, ancor di più di quanto non l'avessero già persa durante una stagione a dir poco travagliata e contraddistinta dalla contestazione degli ultras nei confronti della proprietà. L'immobilismo non sta affatto piacendo alla piazza. I biancazzurri ripartiranno, a meno di clamorose svolte, dalla coppia formata da Marco Mariotti e Francesco Virdis, che stanno aspettando solo che i propri contratti vengano ratificati.