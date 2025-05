Lukaku incorona Billing | il gesto durante la festa Scudetto è speciale – VIDEO

Durante la festa per il quarto Scudetto, Romelu Lukaku ha dedicato un gesto speciale a Philip Billing, il cui gol ha avuto un peso decisivo nella lotta al titolo. Il Napoli, grazie a un team affiatato e alla guida impeccabile di Antonio Conte, ha celebrato un trionfo che rimarrà nella storia. Scopri per quali motivi questo momento è diventato virale in un video emozionante.

Gesto speciale da parte di Romelu Lukaku nei confronti di Philip Billing, protagonista di una rete molto importante nella lotta per lo Scudetto. Il Napoli è riuscito a portarsi a casa il quarto Scudetto grazie a un gruppo davvero speciale. Il lavoro di Antonio Conte è stato egregio anche sotto questo punto di vista, con un gruppo che ha fatto la storia e ha scritto una pagina davvero importante. A dimostrarlo è anche il gesto pubblicato dalla SSC Napoli in questi minuti sui propri canali ufficiali da parte di Romelu Lukaku, un calciatore fortemente voluto da Conte per il suo primo anno all’ombra del Vesuvio... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku incorona Billing: il gesto durante la festa Scudetto è speciale – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Raspadori gol, subito dopo Lukaku fa un gesto meraviglioso che sfugge alle tv

Il clima al Maradona è intenso in occasione del match tra Napoli e Genoa, con i tifosi che vibrano di entusiasmo.

De Laurentiis, il quotidiano lo incorona: c’è un gesto inusuale

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si consolidano ancora di più nella storia partenopea, accolto dall'incoronazione del quotidiano nel suo Olimpo.

“Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO)

Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale.

Approfondimenti da altre fonti

Lukaku segna e indica Conte a distanza: il gesto dopo il gol

Scrive tuttonapoli.net: Contro la sua ex squadra, la Roma, ieri Lukaku ha accolto il gol con rispetto, senza esultare, lasciandosi travolgere dai compagni in un folto abbraccio a coprire volto ed emozioni. Poi ...

Lukaku, gol di potenza del bomber belga. Poi il bel gesto verso Conte

Come scrive msn.com: Il Napoli ha trovato il gol del momentaneo pareggio (1-1) contro l'Udinese grazie alla rete realizzata da Romelu Lukaku, il giocatore belga ha siglato il suo sesto gol con la maglia azzurra.

Kouamé segna e omaggia Romelu Lukaku, esulta zittendo tutti a Monza: è un gesto di lotta al razzismo

fanpage.it scrive: L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé dopo aver segnato il gol del vantaggio nella gara di campionato contro il Monza ha replicato l’esultanza resa famosa da Romelu Lukaku: un gesto ...