Luis Miguel mi deve 280mila euro da sette anni Non ha pagato i servizi di voli privati che gli abbiamo offerto | la denuncia di Raúl Aldana

Da sette anni, Luis Miguel è al centro di una controversia legale con il pilota Raúl Aldana, che lo accusa di non aver pagato 280.000 euro per servizi di voli privati. Nonostante le numerose discussioni, minacce e azioni legali, la vicenda resta irrisolta. Questa nuova accusa rappresenta un’altra tegola per la superstar della musica latina, che continua a affrontare problemi giudiziari legati ai debiti non saldati.

Sette anni di discussioni, minacce e carte legali. Ma ancora nulla di fatto. Si abbatte un’altra tegola per Luis Miguel. La superstar della musica latina è sotto accusa dal pilota di aerei Raúl Aldana per non aver pagato i servizi di volo privato per un valore di 6 milioni di pesos, circa 280mila euro. Raúl Aldana ha presentato le prove del debito del team del cantante già in diversi programmi televisivi. L’uomo ha dichiarato in un’intervista che il debito riguarda diversi voli effettuati dal cantante con il suo team nel 2018. Ha inoltre sottolineato che la compagnia aerea privata collabora con Ocesa, che si occupa dei concerti del cantante... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Luis Miguel mi deve 280mila euro da sette anni. Non ha pagato i servizi di voli privati che gli abbiamo offerto”: la denuncia di Raúl Aldana

