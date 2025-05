Luis Henrique ad un passo! Diminuita la distanza Marsiglia-Inter

Luis Henrique, pronto a lasciare l’Olympique Marsiglia, si avvicina all’Inter. Secondo Niccolò Ceccarini, i nerazzurri sono sempre più vicini all’accordo, con una distanza tra domanda e offerta ridotta a soli 2 milioni. Il primo innesto del mercato estivo per l’Inter potrebbe essere proprio l’esterno brasiliano, un profilo che il club nerazzurro valuta come strategico per rinforzare la rosa.

Luis Henrique è il primo innesto che l’Inter vuole regalarsi sul mercato estivo. Secondo Niccolò Ceccarini, i nerazzurri sono sempre più vicino l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’esterno brasiliano. Tra domanda e offerta la distanza si è assottigliata a 2 milioni. IL PROFILO – Nella settimana di avvicinamento alla finale di Champions League, l’Inter continua anche a lavorare sul mercato. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati in estate, e hanno l’intenzione di regalare a Simone Inzaghi un nuovo innesto prima dell’inizio del Mondiale per Club. Il nome individuato e su cui lavora da tempo la dirigenza dell’Inter è quello di Luis Henrique dell’ Olympique Marsiglia... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique ad un passo! Diminuita la distanza Marsiglia-Inter

Luis Henrique Inter, colpo Ausilio: ora è ad un passo! Cosa manca per chiudere

Luis Henrique sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter grazie all’abilità di Piero Ausilio. La trattativa con il Marsiglia ha fatto significativi progressi, avvicinando il club neroazzurro a un colpo di mercato atteso.

Luis Henrique Inter, Marotta alza l'offerta: adesso il colpo è ad un passo! Le cifre e i tempi

Luis Henrique, ormai a un passo dall’Inter, vede crescere l’offerta di Marotta. Le cifre e i tempi si delineano sempre più chiari, avvicinando il brasiliano al club nerazzurro.

Luis Henrique a un passo! I dettagli dell'offerta dell'Inter

L'Inter è concentrata sul mercato estivo, con l'obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle ultime sfide di stagione.

Inter, accordo ad un passo per Luis Henrique

L'esterno offensivo brasiliano è sempre più vicino al club nerazzurro, che ha alzato l'offerta a 23 milioni di euro

Inter-Luis Henrique, l'annuncio: "Accordo ad un passo"

L'Inter sta finalmente per definire l'affare Luis Henrique con il Marsiglia. L'esterno brasiliano, su cui il club nerazzurro lavora ormai da mesi, è vicinissimo ad un'intesa definitiva

Sky – Luis Henrique ad un passo dall'Inter! Ballano solo 2 mln: le cifre e i tempi

Stando a quanto riportato dal canale satellitare è vicino l'accordo con il club francese per il giocatore che arriverebbe per il Mondiale per Club

?? LUIS HENRIQUE a un PASSO dall'INTER?? CONTE TORNA alla JUVENTUS???? Le ?? di CALCIOMERCATO del ????