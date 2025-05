Lui al mio posto Domenica In l’annuncio di Mara Venier | il nome del successore

Domenica in, l’annuncio di Mara Venier ha sciolto i dubbi sul suo futuro televisivo. Ospite a Dogliani, durante il Festival della Tv, con la sua ironia, la conduttrice ha respinto le speculazioni sulla sua sostituzione, lasciando intendere che il suo ruolo rimarrà invariato. Ma chi sarà il successore annunciato? Ecco cosa ha detto Mara, chiarendo la situazione e mettendo fine alle indiscrezioni.

Da Dogliani, in Piemonte, dove è stata ospite del Festival della Tv, Mara Venier ha messo fine, o almeno così sembra, alle speculazioni sul suo futuro televisivo. Con l’ironia che la contraddistingue, la padrona di casa di Domenica In ha respinto ogni ipotesi di sostituzione imminente: “Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara “, ha dichiarato, riferendosi alla proposta lanciata dallo showman siciliano nei giorni scorsi. Un botta e risposta che ha animato le cronache tv, ma che la conduttrice ha ridimensionato definendolo una semplice “boutade”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Mara Venier lascia Domenica In, l'annuncio in lacrime nell'ultima puntata: "Mio marito non sta bene, Nicola ti amo" - VIDEO

Nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato in lacrime la sua uscita dal programma dopo anni di conduzione, per stare accanto al marito affetto da problemi di salute.

“Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

Nella puntata di Tv Talk, Mara Venier ha condiviso con Mia Ceran le sue riflessioni sul futuro, lasciando intendere chi potrebbe prendere il suo posto a Domenica In.

Napoli, nota del Comune per possibili festeggiamenti scudetto: l’annuncio per domenica

Il Comune di Napoli ha ufficializzato un avviso per possibili festeggiamenti legati allo scudetto, in vista della partita di domenica contro il Parma.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mara Venier lascia Domenica In, l'annuncio in lacrime nell'ultima puntata: "Mio marito non sta bene, Nicola ti amo" - VIDEO

Scrive informazione.it: Mara Venier lascia Domenica In, la conduttrice lo ha annunciato in lacrime nell'ultima puntata, spiegando che gli ultimi mesi sono stati molto difficili per i problemi di salute del marito ...

Serena Rossi a Domenica In: «L'amore con mio marito? Sbocciato sul set di Un Posto al Sole»

Segnala msn.com: «Finalmente ce l'abbiamo fatta con questo matrimonio» con questa frase ironica Mara Venier accoglie Serena Rossi nello studio di Domenica In ... Sanremo ero molto a mio agio.