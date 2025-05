Lucchese 1905 | Stefano Grassi pronto a salvare la squadra dal fallimento

Lucchese 1905, con Stefano Grassi pronto a salvare la squadra dal fallimento, si trova sotto investigazione. La scoperta delle responsabilità sarà rivelata dal curatore fallimentare e successivamente da "Affida". All'inizio della prossima settimana, il dottor Del Prete, dopo aver verificato con la Lega, Covisoc e altri organi, comunicherà l'importo esatto della situazione finanziaria della società .

A scoprire le carte devono essere in due: prima il curatore fallimentare, poi toccherà ad "Affida". All’inizio della prossima settimana, il dottor Del Prete, dopo aver fatto tutti i riscontri del caso con la Lega, la Covisoc e tutti gli altri organi competenti, dirà con esattezza a quanto ammonta il "fabbisogno" economico per acquisire il titolo della dichiarata fallita Lucchese 1905 e cercare di iscriverla al prossimo campionato di serie "C". Mentre le previsioni iniziali parlavano di una cifra intorno ai 2milioni e 200 mila euro, ora che il computo ha riguardato anche il mese di maggio, più altre voci, come ad esempio, il valore dato ai giocatori sotto contratto e così via, l’ammontare richiesto dovrebbe essere lievitato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese 1905: Stefano Grassi pronto a salvare la squadra dal fallimento

