Lucca è braccio di ferro tra Udinese e Juve I sabaudi propongono uno scambio importante ai friulani La situazione

Lucca, giovane attaccante dell'Udinese, è al centro di un duello tra Udinese e Juventus. I bianconeri propongono uno scambio importante per rafforzare la rosa, mentre la Juventus continua a premere per assicurarsi il centravanti. La situazione si approfondisce in vista dell’estate, con trattative che potrebbero rivoluzionare il mercato di entrambe le squadre.

Lucca Udinese, la Juve continua a pressare per il centravanti bianconero. Avanzata una contropartita importante in vista dell’estate La Juventus si prepara a un calciomercato intenso e articolato, non solo alla ricerca di un attaccante titolare, ma anche di un centravanti di riserva capace di garantire rotazioni efficaci durante l’intera stagione. Considerando gli impegni europei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lucca, è braccio di ferro tra Udinese e Juve. I sabaudi propongono uno scambio importante ai friulani. La situazione

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni

Gli scout della Juventus sono attualmente al BluEnergy Stadium per osservare da vicino l'attaccante dell'Udinese, Lucca.

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime

Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

Udinese si prepara per Fiorentina e Sanchez si sfoga sui social

Riporta msn.com: (ANSA) - UDINE, 22 MAG - "Questo è il lato bello del calcio. Che ti piaccia o meno un giocatore, deve sempre esserci rispetto, affetto e soprattutto umiltà". E' quanto ha scritto Alexis Sanchez, accom ...

Calciomercato Udinese – La Gazzetta chiara: “Futuro di Lucca, scritto…”

Come scrive msn.com: La Gazzetta dello Sport ha svelato non pochi retroscena della situazione Lorenzo Lucca. Il quotidiano sportivo ... ma la decisione dell'Udinese sembra essere molto chiara e non vorrà far passare ...

Udinese – Lucca fiume a secco: i dati delle ultime partite

Lo riporta mondoudinese.it: I fatti di Lecce sembrano essere stati nefasti per Lorenzo Lucca. Non a caso la partita salentina del 21 Febbraio 2025 è stata l'ultima in cui l'attaccante dell'Udinese ha segnato (portandosi ancora ...

