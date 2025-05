Lucas Hernandez alla Theo | Ora chiudere in bellezza lo meritiamo

Lucas Hernandez, che sfiderà l'Inter in finale di Champions League il 31 maggio, si prepara a chiudere in bellezza la stagione con il PSG. Dopo la vittoria della Coppa di Francia, ha espresso entusiasmo e determinazione, sottolineando che meritiamo di festeggiare questa conquista e di concludere al meglio la stagione. Il fratello di Theo del Milan ha commentato le emozioni del momento, rafforzando il desiderio di successi futuri in una stagione ricca di soddisfazioni.

Lucas Hernandez sfida con il Psg l’Inter il prossimo 31 maggio nella finale di Champions League. Le parole del fratello di Theo del Milan. FESTEGGARE LA COPPA DI FRANCIA – Lucas Hernandez, nella zona mista dello Stade de France dopo Psg-Reims 3-0, parla della finale vinta: « Concludere questa settimana con questa coppa in vetrina è speciale. È importante per noi; volevamo questo trofeo. Abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita. Ora abbiamo un’altra lunga settimana per preparare la prossima partita, questa finale che tutti aspettano con ansia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lucas Hernandez alla Theo: «Ora chiudere in bellezza, lo meritiamo»

