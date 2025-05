Luca Previato cinque anni da libraio a Legnano | Ci sono alcuni lettori che rendono il lavoro quasi commovente

Luca Previato ha festeggiato cinque anni di gestione della libreria Ubik a Legnano. Alcuni lettori rendono il lavoro speciale, tra cui un cliente che lo ha abbracciato e gli ha fatto gli auguri, e i suoi genitori ottantenni, venuti a sapere dell’anniversario dai social. La libreria, situata in corso Italia, è uno spazio curato e apprezzato, testimonianza dell’affetto e del rapporto speciale tra previato e la sua clientela.

Legnano (Milano) – C’è il cliente che entra, lo abbraccia e gli formula mille auguri. E poi i suoi genitori ottantenni, che hanno saputo dell’anniversario dai social. Luca Previato ha festeggiato venerdì i primi cinque anni di attività della sua Ubik, la libreria di corso Italia. Uno spazio curato, con un piccolo angolo-caffè, un’atmosfera accogliente e rilassata. La storia di Previato, cinquantenne di origini riminesi, è la dimostrazione che non c’è ostacolo che non si possa superare quando non mancano intelligenza, audacia e coraggio di andare a fondo dei propri sogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it