L’ospedale in riviera Al via il bando di gara per la nuova struttura | | Sorgerà a Ragnola

In Riviera, a Ragnola, è aperto il bando di gara per costruire il nuovo ospedale, con un investimento iniziale superiore a 150 milioni di euro, potenzialmente fino a 170 milioni. La Regione Marche ha annunciato ufficialmente l’avvio della gara e ha adottato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), primo passo fondamentale per avviare i lavori e definire le caratteristiche della nuova struttura sanitaria.

Un investimento che supera i 150 milioni di euro e potrebbe arrivare a quota 170: la Regione Marche ha annunciato ufficialmente l’avvio della gara per la progettazione del nuovo ospedale cittadino. Il primo passo è stato la redazione del Dip, Documento di indirizzo alla progettazione, che consente ora di attivare una gara dal valore di 9 milioni di euro. La nuova struttura nascerà nel quartiere di Ragnola, su un’area di 50.000 mq, e sarà concepita secondo i più avanzati criteri di efficienza, sicurezza e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ospedale in riviera. Al via il bando di gara per la nuova struttura:: "Sorgerà a Ragnola"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Bici in Comune", la Riviera del Conero fa rete e porta a casa un bando da 106mila euro

La riviera del Conero si collega alla rete nazionale con il progetto “Bici in Comune”, che ha ottenuto un finanziamento di 106 mila euro.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis

Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Al bando i vetero-fasci del Regno di Germania. Un impero immobiliare

In un’operazione senza precedenti, la polizia ha smantellato un'organizzazione vetero-fascista che negli ultimi dieci anni ha minacciato la democrazia nel Regno di Germania.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’ospedale in riviera. Al via il bando di gara per la nuova struttura:: "Sorgerà a Ragnola"

Da msn.com: Un investimento che supera i 150 milioni di euro e potrebbe arrivare a quota 170. Acquaroli: "Quello attuale è stato inaugurato nel 1961, in un contesto totalmente diverso. Adesso serve altro".