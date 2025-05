L’ospedale ’dimenticato’ | Abbadia lasciata sola

Il progetto di ottimizzazione del sistema ospedaliero Amiata-Valdichiana è fallito, secondo Niccolò Volpini, sindaco di Abbadia San Salvatore. La struttura ospedaliera è considerata dimenticata e lasciata sola, con conseguenze negative sul livello di servizi sanitari offerti. La situazione evidenzia problemi sia organizzativi che funzionali, segnando un passo indietro per la salute e il benessere della comunità locale.

"Il progetto di ottimizzazione del sistema ospedaliero Amiata-Valdichiana è, allo stato attuale, fallito. Dal punto di vista sia organizzativo sia funzionale". Questa la sintesi di un intervento di Niccolò Volpini, sindaco di Abbadia San Salvatore, sullo stato dei servizi sanitari in Amiata. Tutto ruota intorno a un problema presentatosi da mesi dovuto alla la mancanza di personale medico, sia ospedaliero sia di base, in questo territorio. Fino al punto che lo stesso sindaco sottolinea che "dobbiamo prende atto dello stato inaccettabile delle cose constatando che il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Abbadia è lasciato da molto tempo solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ospedale ’dimenticato’: "Abbadia lasciata sola"

