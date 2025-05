Loreto Pesaro sconfitto da Stella EBK Academy Roma nella semifinale playoff

Loreto Pesaro è stata battuta da Stella EBK Academy Roma 69-62 in semifinale playoff. Loreto ha segnato con i contributi di Santucci (18), Broglia (13), Aglio (10), Tognacci (5) e altri. La squadra romana si è affidata a Nikolic (19), Fanti (10) e Diomede (8). La partita ha visto un equilibrio, con Roma che ha prevalso nel finale grazie a una migliore gestione e ai punti decisivi.

loreto 62 roma 69 LORETO: Delfino 11, Cevolini, Arduini ne, Battisti, Cipriani, Mattioli ne, Ugolini 1, Tognacci 5, Santucci 18, Aglio 10, Broglia 13, Gulini 4. STELLA EBK ACADEMY ROMA: Forconi 5, Agbara 2, Quarone 7, Fanti 10, Nikolic 19, Mendieta ne, Ntsourou 2, Doumbia 4, Lumena 4, Diomede 8, Pillastrini 8. Parziali: 21-25, 13-18, 6-13, 22-13. Progressivi: 21-25, 34-43, 40-56, 62-69. Uscito per 5 falli: nessuno. Proprio non ci voleva. Il Loreto Pesaro perde il primo round della semifinale playoff per salire in B Nazionale.

