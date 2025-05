Lorenzo Venturino debutta da titolare | doppietta contro il Bologna e promessa rossoblù da Arenzano

Lorenzo Venturino, promettente attaccante di Arenzano, debutta da titolare con una doppietta contro il Bologna. A meno di 19 anni, il giovane talento genovese ha già mostrato grande personalità e natura da promettente rossoblù, lasciando intravedere un futuro brillante nel calcio. Con radici profonde e grandi ambizioni, Venturino si sta affermando come una delle giovani promesse più interessanti del settore giovanile.

Lorenzo Venturino, giovane talento genovese, ha dimostrato il suo valore con due gol durante la partita contro il Bologna. Pur non avendo ancora compiuto 19 anni, il calciatore, originario di Arenzano, ha saputo conquistare i tifosi e ricordare le sue radici rossoblù. Fin da piccolo, ha indossato la maglia del Genoa, passione che si riflette .

BOLOGNA-GENOA 1-3 (17' VITINHA, 26' E 43' VENTURINO, 64' ORSOLINI) - LA NOSTRA DIRETTA