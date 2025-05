Lorenzo Spolverato Festeggia lo Scudetto del Napoli con una foto particolare

Lorenzo Spolverato, ex di Shaila Gatta, ha fatto parlare di sé con una foto speciale festeggiando lo scudetto del Napoli. La sua performance e i montaggi con la maglia partenopea hanno sorpreso i fan, scatenando entusiasmo online. Scopri la foto che sta conquistando il web e il significato dietro questa toccante celebrazione!

L'ex di Shaila Gatta sorprende tutti in campo! La sua performance e i montaggi con la maglia del Napoli scatenano i fan. Scopri la foto che sta facendo il giro del web!... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Lorenzo Spolverato Festeggia lo Scudetto del Napoli con una foto particolare

Argomenti simili trattati di recente

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato

Greta Rossetti, ex protagonista del Grande Fratello, rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi, chiarendo la situazione sui social.

Mister Movie | Lorenzo Spolverato ed il flirt con Greta Rossetti, sbotta sui social: “Non sono il terzo incomodo”

Lorenzo Spolverato, noto mister movie, chiarisce la situazione su Instagram riguardo al presunto flirt con Greta Rossetti, dopo le voci sulla rottura con Sergio D’Ottavi.

Alfonso D’Apice svela: Zeudi si allontana da Chiara con l’arrivo di Lorenzo Spolverato

Alfonso D’Apice svela che Zeudi Di Palma si sta allontanando da Chiara Cainelli con l'arrivo di Lorenzo Spolverato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta, lui esce e festeggia con le fan: avevano preparato una sorpresa per la coppia

leggo.it scrive: La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita nel peggiore dei modi - ma, a quanto pare, solo per i fan degli "Shailenzo" - perché l'ex velina di Striscia la Notizia ha ...

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta, lui esce e festeggia con le fan: avevano preparato una sorpresa per la coppia

Scrive msn.com: La festa di Lorenzo con le fan Subito dopo la proclamazione di Jessica Morlacchi a vincitrice del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e gli altri gieffini hanno brindato in studio e, poi ...

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta, lui esce e festeggia con le fan: avevano preparato una sorpresa per la coppia

Si legge su corriereadriatico.it: La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita nel peggiore dei modi - ma, a quanto pare, solo per i fan degli "Shailenzo" - perché l'ex velina di Striscia la Notizia ha lasciato il ...