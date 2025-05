Lorenzo Musetti | Vincere il Roland Garros è un obiettivo devo essere ambizioso se voglio migliorare

Lorenzo Musetti, sorridente e determinato, si è presentato in conferenza stampa a Parigi dopo la sua convincente vittoria al primo turno del Roland Garros contro il tedesco Yannick Hanfmann. Con un punteggio di 7-5, 6-2, 6-0, il giovane talento di Carrara ha dimostrato la sua ambizione nel puntare in alto, dichiarando che vincere il torneo è il suo obiettivo per migliorare continuamente.

Un sorridente Lorenzo Musetti si è presentato in conferenza stampa a Parigi, dopo il suo esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann. Una vittoria in tre set, col punteggio di 7-5 6-2 6-0 per il carrarino. Primo parziale in cui Lorenzo ha dovuto prendere un po’ le misure alle condizioni, ma poi dal secondo ha cambiato letteralmente marcia. “ La prima partita in uno Slam non è mai facile e Hanfmann ha giocato bene, soprattutto nel primo set. Ho gestito le condizioni difficili che c’erano, c’era molto vento, non sentivo la palla come avrei voluto, ma ho servito bene durante tutta la partita, ed è stata la chiave “, ha dichiarato ai colleghi stranieri l’azzurro in conferenza stampa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Vincere il Roland Garros è un obiettivo, devo essere ambizioso se voglio migliorare”

