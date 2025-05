Lorenzo Musetti alla vigilia del Roland Garros | Sono pronto ho avvertito un click dopo Montecarlo

Alla vigilia di Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti si sente prossimo alla vetta. Dopo una primavera europea eccezionale, con una finale a Montecarlo e semifinali a Madrid e Roma, il talento italiano è pronto a affrontare il torneo con grande fiducia. Ha avvertito un “click” che potrebbe fare la differenza, confermando il suo ruolo tra i favoriti principali di questa prestigiosa manifestazione sulla terra battuta.

Lorenzo Musetti è stato uno dei grandi protagonisti della primavera europea sulla terra battuta, con all’attivo una finale a Montecarlo e due semifinali tra Madrid e Roma. Un ruolino di marcia davvero eccellente, che lo proietta tra i favoriti principali alla vigilia del Roland Garros 2025 in qualità di numero 7 al mondo e ottava testa di serie del tabellone. “ Ho trascorso qualche giorno a casa con la mia famiglia provando a riposare un po’ dopo un mese fantastico e ricaricare le batterie in vista di questo torneo, che è il più importante della stagione su terra battuta. Ora però sono pronto per scendere in campo “, aveva dichiarato il giocatore toscano nel suo media day parigino in vista del match d’esordio previsto oggi contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti alla vigilia del Roland Garros: “Sono pronto, ho avvertito un click dopo Montecarlo”

