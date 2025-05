L' omaggio del Comune per la conquista della Coppa Italia del Bologna

Un enorme drappo rossoblu con un centro e l'anno 2025 è stato fatto calare dalla torre dell'orologio ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'omaggio del Comune per la conquista della Coppa Italia del Bologna

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

L'omaggio del Bologna al pilota Mercedes Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia FOTO

Il Bologna celebra il giovane talento di Formula 1, Kimi Antonelli, pilota del team Mercedes e accanito tifoso rossoblù, con un omaggio speciale dopo la sua vittoria nella Coppa Italia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trionfo Bologna in Coppa, a ruba il maxi-poster del Carlino

Come scrive msn.com: A migliaia in edicola per ritirare l’omaggio allegato al quotidiano: “Speriamo ce ne siano tanti altri perché vogliamo che il Bologna continui a vincere” ...

Il Bologna festeggia la Coppa Italia: tutte le info e la parata dei giocatori sul bus scoperto

Si legge su msn.com: BOLOGNA - Domenica pomeriggio Bologna celebrerà la recente conquista della Coppa Italia con una parata itinerante per le vie del centro cittadino. Il corteo, organizzato in collaborazione con il Comun ...

Coppa Italia al Bologna, in città continua il clima di festa. E il Comune omaggia i suoi campioni

Da msn.com: Sono comparsi in centro i manifesti dell’Amministrazione che ringrazia la squadra di Italiano, altre attività commerciali continuano a colorare le strade ...

