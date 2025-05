L' Oltretorrente si racconta in occasione dello Street Food

L’Oltretorrente si svela durante lo Street Food Festival di Parma, dal 30 maggio al 2 giugno. In questa occasione, il quartiere si anima con visite guidate gratuite, ideate per far riscoprire il suo fascino autentico e ricco di storia. Un momento speciale per cittadini e visitatori, che potranno esplorare le sue strade affascinanti e vivere appieno l’atmosfera vibrante di uno dei nostri quartieri più caratteristici.

In occasione dello Street Food Festival, in programma a Parma dal 30 maggio al 2 giugno, l’Oltretorrente si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ciclo di visite guidate gratuite, pensate per far riscoprire uno dei quartieri più affascinanti e autentici della città. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - L'Oltretorrente si racconta, in occasione dello Street Food

Articoli recenti che potrebbero piacerti

A Milano, sui Navigli è comparso un murale dello street artist TVBOY che rappresenta il rapper Salmo in occasione del suo nuovo album.

A Milano, in riva ai Navigli, il noto street artist TVBOY ha inaugurato un murale che celebra il rapper Salmo in occasione del lancio del suo nuovo album.

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola

Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

Parma città stupenda anche se piove! Consigli di viaggio