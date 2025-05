Lolita Lobosco 4 Angelo ci sarà ? La storia con Lolita è la più amata dal pubblico

La quarta stagione di "Lolita Lobosco" sta suscitando grande attesa tra i fan, che si interrogano sul destino della relazione tra Lolita e Angelo. Dopo il finale cliffhanger della terza stagione, l'interesse per questa coppia, riconosciuta come la più amata dal pubblico, è palpabile. Un recente sondaggio sui social conferma che i telespettatori preferiscono la dinamica tra i due, rendendo incerta ma affascinante la loro evoluzione.

Dopo il finale della terza stagione, è sempre più in dubbio la presenza di Angelo in Lolita Lobosco 4. Anche in un nostro recente sondaggio non ci sono dubbi. Secondo il pubblico che ci segue sui social, la coppia preferita della fiction è quella di Lolita e Angelo, persino rispetto al primo compagno storico Danilo e la nuova fiamma Leon. Luisa Ranieri e Mario Sgueglia hanno tenuto banco con questa travagliata storia d'amore. Ma in Lolita Lobosco 4 Angelo ci sarà? In Lolita Lobosco 4 torna Danilo?. Non è passata inosservata la scena con Danilo che ha incontrato di nuovo Lolita, quasi per caso (o chissà), sul lungomare barese...