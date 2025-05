Locatelli regala la Champions alla Juve miracolo Fiorentina e Lazio fuori da tutto In Serie B Empoli e Venezia

Nell'ultima giornata del campionato italiano, la Juventus festeggia un trionfo che vale la Champions grazie a un gol di Locatelli, mentre Fiorentina e Lazio si vedono escluse da tutto. Nel drammatico epilogo, Empoli e Venezia retrocedono in Serie B. Con lo Scudetto già assegnato, gli appassionati si sono concentrati sulla caccia agli ultimi posti europei, rendendo la serata davvero emozionante. Ecco come sono andate le cose.

Ecco come è andata l’ultima giornata del massimo campionato italiano: le squadre che vanno in Europa e quelle che ripartono dalla B Con lo Scudetto assegnato nella giornata di venerdì, stasera le attenzioni degli appassionati di calcio si sono ovviamente spostate sulla lotta alla Champions League. Si chiude la Serie A: ecco la classifica finale e tutti i verdetti (LaPresse) – Calciomercato.it C’era un ultimo posto in palio e a giocarselo erano Juventus, Roma e Lazio. Alla fine a spuntarla è sta la squadra di Igor Tudor, che ha battuto il Venezia per 3 a 2: a passare in svantaggio erano stati i lagunari con la rete di Fila, poi i bianconeri la ribaltano con Yildiz e Kolo Muani, ma subiscono il pareggio con Haps ad inizio ripresa... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Locatelli regala la Champions alla Juve, miracolo Fiorentina e Lazio fuori da tutto. In Serie B Empoli e Venezia

