Locatelli a DAZN | Rigore? Dovevo prendere io questa responsabilità Siamo consapevoli che potevamo fare meglio ma era troppo importante andare in Champions dobbiamo onorare questa maglia

Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Venezia e Juventus. Il centrocampista ha affrontato il tema della responsabilità, rivelando di sentirsi pronto a prendere in mano la situazione, e ha sottolineato l'importanza di centrare l'obiettivo Champions. Con una sincera analisi del match, Locatelli ha anche riconosciuto che la squadra può fare meglio.

Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sembrava la palla medica, sono davvero felice. Dovevo prendere io questa responsabilità, sono felice era troppo importante andare in Champions. Siamo consapevoli che potevamo fare meglio». STAGIONE – «Quest’anno in Coppa Italia abbiamo fatto malissimo, in Champions potevamo fare qualcosa di più. Ora abbiamo il Mondiale e dobbiamo onorare questa maglia»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Rigore? Dovevo prendere io questa responsabilità. Siamo consapevoli che potevamo fare meglio ma era troppo importante andare in Champions, dobbiamo onorare questa maglia»

