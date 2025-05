Lo spettacolo della natura | due stupendi aironi cenerini nati ad Alfonsine

Alberto Vistoli, videomaker appassionato di natura, ha condiviso immagini di tre Aironi Cenerini nati ad Alfonsine, chiamati Alfonsina, Alfonso e la loro mamma. Le riprese mostrano il maestoso spettacolo della vita degli uccelli, catturando la scena all’interno del nido. Le foto hanno subito riscosso grande interesse, evidenziando la bellezza e la rarità di questi esemplari, simbolo del patrimonio naturale della zona di Alfonsine.

"Vi presento Alfonsina, Alfonso e la loro mamma, tre aironi Cenerini 'made' in Alfonsine". Con questa frase l'appassionato di natura e videomaker Alberto Vistoli ha accompagnato le immagini che ritraggono tre splendidi esemplari di airone all'interno di un nido. Foto che hanno subito raccolto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lo spettacolo della natura: due stupendi aironi cenerini nati ad Alfonsine

