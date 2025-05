Lo scudetto del Napoli vissuto nella notte artica con in panchina un uomo del Sud

Nella gelida notte artica, il Napoli conquista il suo quarto scudetto, guidato da un uomo del Sud che incarna la passione e la resilienza di una terra intera. Questo trionfo, il più operaio di sempre, rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un affermazione culturale, in un contesto che celebra il sudore e l’ardore di una squadra che ha fatto della determinazione la propria bandiera.

Lo scudetto del Napoli vissuto nella notte artica, con in panchina un uomo del Sud Caro Napolista, è un pezzo che non ti scrivo, ma ti seguo sempre, e sai bene che proprio non potevo mancare nell'apoteosi del catenaccismo. Il Quarto scudetto, il piĂą operaio di tutti, vinto forse per la prima volta da un allenatore, da qualcuno fuori dal campo. E – nella fattispecie – da un allenatore del Sud, un leccese, uno che – me ne sono accorto solo io? tradisce l'accento pugliese solo dopo la vittoria. Dicevo, un uomo del Sud, uno che a vederlo tra Lukaku e McTom pare quasi mingherlino, nĂ© alto nĂ© basso, nĂ© magro nĂ© pingue, vestito di una polo nera da mercatino...

