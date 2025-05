Lo scudetto del Napoli Nino D’Angelo | E’ il quarto della mia vita il più sorprendente

Nino D’Angelo celebrama il quarto scudetto del Napoli, il più sorprendente di tutti. Ricorda di essere stato ripagato dalla vita e di aver vissuto una notte magica allo stadio Maradona, contribuendo ai festeggiamenti. Per lui, questa vittoria rappresenta un momento indimenticabile, confermando l’importanza di questa vittoria nella storia della squadra e nella sua esperienza personale.

(Adnkronos) – “Sono stato ripagato dalla vita, questo è il quarto scudetto del Napoli a cui assisto. Ed è anche il più sorprendente”. Risponde così all’Adnkronos Nino D’Angelo, con ancora negli occhi e nel cuore la notte magica di cui lui stesso è stato protagonista allo stadio Maradona per festeggiare la sua Napoli campione d’Italia. “Ad inizio campionato siamo stati anche al decimo posto, il finale è stato altalenante – ammette il popolare cantautore napoletano- Durante il campionato ci sono stati momenti difficili. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Scopri altri approfondimenti

Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Nino D’Angelo celebra il quarto scudetto del Napoli, il più sorprendente di sempre. L’artista siciliano rivela di essersi sentito ripagato dalla vita, ricordando con emozione la notte magica allo stadio Maradona, un momento indimenticabile che si aggiunge alle sue esperienze sportive più intense.

Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Nino D'Angelo esprime la sua gioia per il quarto scudetto vinto dal Napoli, definendolo il più sorprendente della sua vita.

Nino D'Angelo: Scudetto Napoli spinta psicologica per tutta la città, grazie

Nino D’Angelo celebra lo scudetto del Napoli come un segnale di orgoglio e rinascita per tutta la città.

Se ne parla anche su altri siti

Nino D'Angelo: Scudetto Napoli spinta psicologica per tutta la città, grazie

Come scrive ilgiornale.it: "Questo scudetto è un segnale forte, non solo per il calcio, ma per tutta la società napoletana. È una spinta psicologica, economica e simbolica che coinvolge ogni cittadino, dai quartieri popolari al ...

Lo scudetto del Napoli, Nino D'Angelo: "E' il quarto della mia vita, il più sorprendente"

Scrive msn.com: (Adnkronos) - "Sono stato ripagato dalla vita, questo è il quarto scudetto del Napoli a cui assisto. Ed è anche il più sorprendente". Risponde così all'Adnkronos Nino D'Angelo, con ancora negli occhi ...

Nino D'Angelo: a Napoli lo scudetto è rivoluzione sociale

Si legge su msn.com: «La vittoria dello scudetto a Napoli non è solo un fatto sportivo, ma un evento sociale, culturale e identitario. In una città dove spesso si combatte contro ...

Nino D Angelo - Napoli (FORZA NAPOLi)