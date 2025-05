Lo scudetto del Napoli Marea azzurra in strada

Venerdì sera, in molte città della Toscana come Monsummano Terme, Montecatini Terme e Pistoia, si è scatenata una festa per celebrare lo scudetto conquistato dal Napoli, con "marea azzurra" in strada. I tifosi hanno esultato ed esposto mega-scudetti, rivivendo con entusiasmo il tricolore vinto dai ragazzi di Conte, simbolo di gioia e orgoglio per i successi del club partenopeo.

Ag4in. Di nuovo. Parafrasando il motto scritto sui mega-scudetti alzati a fine gara dai giocatori del Napoli, Monsummano Terme e Montecatini Terme, ma anche il centro cittadino di Pistoia, si sono accese d’entusiasmo venerdì sera, per festeggiare il nuovo tricolore conquistato dai ragazzi di Conte. È il quarto per la compagine partenopea, e quello forse salutato in maniera più rumorosa e partecipata, visto che è arrivato in maniera quasi inaspettata, a differenza di quello vinto due anni fa in carrozza, con Luciano Spalletti in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo scudetto del Napoli. Marea azzurra in strada

Napoli, città sospesa tra speranza e tensione, si prepara ad ascoltare il nostro cuore stasera. Con il duello casalingo contro il Cagliari nello stadio dedicato a Maradona, gli azzurri si giocano lo scudetto in una partita che promette emozioni intense, mentre l'intera città si tinge di marea azzurra, unita nella speranza di regalare un sogno ai propri tifosi.

Napoli è in fermento, con il cuore in attesa di una storia che si scriverà questa sera. In città si respira l'energia azzurra, mentre il duello decisivo contro il Cagliari si avvicina, allo stadio dedicato a Maradona.

In vista dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, il Comune istituisce la "zona azzurra", un'ampia area pedonale nel centro di Napoli a partire dalle 20.

Una marea di tifosi azzurri hanno festeggiato in tutta Napoli la conquista del quarto Scudetto. Numerosi supporters partenopei sono scesi in strada anche a Milano

Napoli celebra il quarto scudetto con migliaia di tifosi azzurri in festa pacifica; l'ospedale Cardarelli gestisce senza emergenze, illuminandosi di azzurro come simbolo di identità e coesione sociale

Alla stazione di Campi Flegrei i tifosi partenopei si scaldano in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari, con la squadra di Conte che in caso di successo conquisterebbe il campionato

