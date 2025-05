Lo sciopero del Cavazzi sul tavolo di Valditara

Lo sciopero dell’istituto Cavazzi di Pavullo è stato portato a Roma al ministro Valditara. Il senatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione chiedendo al ministro quali misure intendano adottare per migliorare la situazione dell’istituto, attualmente critica. La questione riguarda le condizioni e la gestione dell’istituto, sollevando preoccupazioni sul suo stato e sulle azioni necessarie per risolvere i problemi.

La situazione in cui versa l'Istituto superiore Cavazzi di Pavullo è finita a Roma al ministro dell'Istruzione e del Merito. Il senatore modenese Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione al ministro Giuseppe Valditara con la richiesta di conoscere "quali misure il Ministro intenda applicare nei confronti dell'Amministrazione scolastica dell'istituto Giovanni Antonio Cavazzi per risolvere le criticità esistenti e quali iniziative intenda avviare per tutelare e salvaguardare gli interessi dei docenti, del personale Ata e soprattutto affinché gli studenti possano costruire un percorso educativo sereno e produttivo".

