Lo nutre un burattino | così cresce il piccolo avvoltoio selvatico

Nel Bronx Zoo di New York, un innovativo metodo di allevamento permette ai cuccioli di avvoltoio selvatico di svilupparsi nel rispetto della loro natura. Nutriti da un burattino che imita un adulto, questi rari uccelli evitano di legarsi agli esseri umani, conservando le competenze vitali per la sopravvivenza in libertà. Manovrato abilmente dietro una tenda, il burattino diventa un fondamentale alleato nella tutela della fauna selvatica.

Al Bronx Zoo di New York i cuccioli di avvoltoio vengono nutriti da un burattino che riproduce aspetto e movimenti di un adulto della loro specie. Il motivo? Evitare che i piccoli si affezionino agli esseri umani, compromettendo la loro capacità di sopravvivere in natura. Manovrato dietro una tenda, il pupazzo simula l’alimentazione materna, una tecnica già sperimentata con successo con i condor della California. Spesso, spiegano gli esperti, i genitori naturali trascurano i pulcini: l’intervento umano è dunque necessario, ma invisibile. Il metodo ha già contribuito a salvare specie in pericolo... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lo nutre un burattino: così cresce il piccolo avvoltoio "selvatico"

