LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | quinto posto per Pellacani Pizzini dopo la terza rotazione podio non distante

Segui in diretta i tuffi europei 2025, con aggiornamenti in tempo reale. Pellacani e Pizzini conquistano il quinto posto dopo la terza rotazione, avvicinandosi al podio. Continuiamo a monitorare le emozionanti esecuzioni delle coppie, con Shadowe e Sharia all’opera e altre prove di rilievo. Resta con noi per non perdere nulla di questa competizione avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 ShanidzeSharia mantengono il sincronismo: buona esecuzione delle georgiane, 51.12 e 177.96 totale. 15:00 Tuffo disastroso per JanmyrWidestrom: 38.70, 168.27 totale e quinto posto. 14:59 60.45 per le tedesche, 211.05 e rimangono dietro alla coppia ucraina. 14:58 ArslankanErzincan ottengono 42.84, 159-93 totale e quarta piazza. 14:57 57.60 per la coppia polacca, 198-90 totale e terzo posto. 14:56 BochekKarnafel forse perdono qualcosa nell’ingresso in acqua: 61.20, 213 totale per le ucraine. 14:55 62.10 per PellacaniPizzini, 200.70 totale dopo questo quarto tuffo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: quinto posto per Pellacani/Pizzini dopo la terza rotazione, podio non distante

Altri articoli sullo stesso argomento

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia subito a caccia di una medaglia nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya! L’Italia è subito in pista nella gara a squadre, alla ricerca di una medaglia preziosa.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia quarta a metà gara nella gara a squadre

Segui in diretta i Mondiali di tuffi europei 2025, con l’Italia al quarto posto a metà gara nella prova a squadre.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ...

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Si legge su oasport.it: Proseguono gli Europei di tuffi ad Antalya. L'Italia ha conquistato ieri il suo secondo oro della manifestazione, grazie ad una fantastica Sarah Jodoin di ...

Europei tuffi: Giovannini e Conte in finale dai 10 metri

Riporta ansa.it: Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA) ...

20 FUNNIEST OLYMPIC FAILS