LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia punta su Pizzini Pellacani nel sincro donne C’è Giovannini dalla piattaforma

Live tuffi europei 2025 ad Antalya: l’Italia punta su Pizzini e Pellacani nel sincro donne, con Giovannini in piattaforma. La competizione si svolge dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all’aperto della Gloria. Segui la diretta per aggiornamenti sulle gare dei campionati europei di tuffi, con le migliori esibizioni e le speranze italiane in questa importante kermesse sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya. Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) vanno in scena gli Europei 2025 di tuffi. Si gareggia all’aperto nella suggestiva piscina della Gloria Sports Arena di Antalya, un comprensorio che ospita cinquanta impianti di sport differenti. La rassegna continentale è parte del percorso che porterà gli atleti del Vecchio Continente all’evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest’estate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia subito a caccia di una medaglia nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya! L’Italia è subito in pista nella gara a squadre, alla ricerca di una medaglia preziosa.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia quarta a metà gara nella gara a squadre

Segui in diretta i Mondiali di tuffi europei 2025, con l’Italia al quarto posto a metà gara nella prova a squadre.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ...

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Secondo oasport.it: Proseguono gli Europei di tuffi ad Antalya. L'Italia ha conquistato ieri il suo secondo oro della manifestazione, grazie ad una fantastica Sarah Jodoin di ...

Europei tuffi: Jodoin di Maria vince l'oro dai 10 metri

ansa.it scrive: Sarah Jodoin di Maria ha vinto la medaglia d'oro dai dieci metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. La 24enne italocanadese ha ottenuto 342.85, precedendo la tedesca Pauline Pfeif ...

20 FUNNIEST OLYMPIC FAILS