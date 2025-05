LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | inizia la finale sincro 3 metri donne Pellacani Pizzini puntano ad un piazzamento importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 JanmyrWiderstorm in terza piazza con 43.80. 14:37 HentschelMuller balzano in testa alla classifica con 48.00! 14:36 ArslankanErzincan quarte dopo il loro esercizio con un totale di 37.80, davanti proprio a PellacaniPizzini. 14:35 BlazowskaSkrzek s’infilano tra le ucraine e le azzurre in seconda posizione con 41.40. 14:34 BochekKarnafel subito in testa con un punteggio totale di 45.60 dopo il primo tuffo. 14:33 32.40 il punteggio per PellacaniPizzini, prima coppia ad esibirsi tra le otto partecipanti alla finale. 14:31 Tutto è pronto per l’inizio della finale sincro 3 metri donne... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale sincro 3 metri donne, Pellacani/Pizzini puntano ad un piazzamento importante

