LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani Pizzini nella finale sincro 3 donne

Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025! Oggi, Gianmarco Giovannini e Tommaso Conte hanno sfiorato il podio nella finale della piattaforma uomini, chiudendo al quarto posto. Le azzurre Pellacani e Pizzini hanno gareggiato nella finale sincro 3 metri. Non perdere gli aggiornamenti sulla nostra diretta live e preparati per le emozioni di domani, con altri eventi in programma per i nostri atleti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Termina qui la nostra diretta Live per questa giornata degli Europei di tuffi 2025, ma il programma della rassegna continentale prosegue anche domani con altre gare dove saranno impegnati ancora i nostri portacolori che quest’oggi non sono riusciti a chiudere con una medaglia al collo. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buona domenica ed un saluto sportivo! 17:28 Questa quindi la classifica finale della piattaforma uomini: Sereda – Ucraina – 468.65. Rosler – Germania – 439.45. Knoll – Austria – 423.35. Giovannini – Italia – 420... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne

Approfondisci con questi articoli

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia subito a caccia di una medaglia nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya! L’Italia è subito in pista nella gara a squadre, alla ricerca di una medaglia preziosa.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia quarta a metĂ gara nella gara a squadre

Segui in diretta i Mondiali di tuffi europei 2025, con l’Italia al quarto posto a metà gara nella prova a squadre.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ...

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria nella storia, è oro dalla piattaforma! Argento per Marsaglia/Tocci

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Per oggi è tutto da Antalya, l'appuntamento è per domani con la piattaforma maschile e il sincro donne da ...

Europei tuffi: Giovannini e Conte in finale dai 10 metri

Come scrive ansa.it: Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA) ...

20 FUNNIEST OLYMPIC FAILS