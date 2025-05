LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Giovannini e Conte a caccia della finale nella piattaforma Attesa per Pizzini Pellacani

I live tuffi europei 2025 seguono la competizione in diretta, con Giovannini e Conte in corsa per la finale. La lotta per il podio coinvolge Lukaszewicz, Camacho del Hoyo, Rosler, Avila Sanchez e anche Riccardo Giovannini. Simone Conte mira a ottenere un risultato importante. La gara è molto combattuta, con aggiornamenti in tempo reale sugli atleti e sugli esiti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52: Per il podio lotta aperta tra il polacco Robert Lukaszewicz, lo spangolo Carlos Camacho del Hoyo, i tedeschi Rosler e Avila Sanchez e magari anche il nostro Riccardo Giovannini. In gara anche un altro azzurro, Simone Conte che ha l’obiettivo di conquistare un posto in finale che inizierĂ alle 16.15. 8.49: La giornata inizia con le qualificazione della piattaforma maschile. Nel pomeriggio, dalle 14.30, si assegneranno le medaglie. Nella piattaforma maschile Oleksii Sereda è il candidato numero uno a vincere la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte a caccia della finale nella piattaforma. Attesa per Pizzini/Pellacani

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria.

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya! L’Italia è subito in pista nella gara a squadre, alla ricerca di una medaglia preziosa.

Segui in diretta i Mondiali di tuffi europei 2025, con l’Italia al quarto posto a metà gara nella prova a squadre.

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Europei tuffi: Jodoin di Maria vince l'oro dai 10 metri

