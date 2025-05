LIVE Sonego-Shelton Roland Garros 2025 in DIRETTA | solito ritardo francese in sessione serale l’azzurro può esaltarsi e puntare allo scalpo!

Segui con noi la diretta di Sonego al Roland Garros 2025! Nonostante il consueto ritardo della sessione serale francese, l'azzurro è pronto a brillare e a cercare la sua grande occasione. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e cronaca dal Philippe Chatrier, dove i preparativi sono in corso con l'arrivo dei giudici di linea e dei raccattapalle. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:21 Siamo ancora in attesa di fornirvi la cronaca delle immagini dei giocatori all’interno del Philippe Chatrier. 20:20 Entrano in campo i giudici di linea e i raccattapalle! 20:19 Quattro minuti dopo l’orario indicato come di discesa in campo dei giocatori, le telecamere indugiano sul riscaldamento in area fitness dei due giocatori. 20:16 Il quarto degli Australian Open è stato il miglior risultato in uno Slam per Sonego, che andò a sostituire gli ottavi qui del 2023 quando rimontò 2 set al 3° turno contro Rublev per poi non andare oltre al russo Khachanov... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: solito ritardo francese in sessione serale, l’azzurro può esaltarsi e puntare allo scalpo!

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: occhio al qualificato tedesco

Lorenzo Musetti, testa di serie n.8, esordisce a Roland Garros 2025 contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: match del giorno, scintille assicurate per la rivincita dei quarti di Melbourne!

Live Roland Garros 2025: Sonego sfiderà Shelton nel primo turno, con grande attesa per le scintille e il drama.

LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: debutto che nasconde insidie

Live da Roland Garros 2025, debutto di Jasmine Paolini contro Yuan Yue nel primo turno. La partita nasconde insidie per l’azzurra, che ha già vinto entrambi i confronti diretti precedenti.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: alle 20:15 il match del giorno, è la rivincita dei quarti di Melbourne

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE ...

LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Tiafoe-Safiullin

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 17:13 ...

Roland Garros 2025 - LIVE! Primo giorno di torneo con 6 italiani in campo: Musetti, Paolini, Sonego, Nardi, Gigante, Stefanini

Segnala eurosport.it: ROLAND GARROS 2025 - Primo giorno di torneo con 6 italiani in campo: Musetti, Paolini, Sonego, Nardi, Gigante, Stefanini.

French Open 2025 LIVE - DAY 1(May 25) Roland Gorros #FrenchOpen #RolandGarros #GrandSlam #tennis