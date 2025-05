LIVE Sonego-Shelton 4-6 6-4 6-3 2-6 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | disastro dell’azzurro nel 5 game adesso serve un miracolo dei suoi!

Seguiamo insieme il drammatico match di Sonego contro Shelton al Roland Garros 2025. Dopo un avvio difficile, l'azzurro è chiamato a un miracolo nel quinto game. Allenati con noi per seguire le emozioni del tennis in diretta: 30-0, servizio vincente! La partita è ancora aperta, e Sonego deve ritrovare le sue certezze per ribaltare la situazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!