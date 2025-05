LIVE Sonego-Shelton 4-6 6-4 6-3 2-6 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro tiene la battuta in avvio di 5 set!

Segui la diretta di Sonego contro Shelton al Roland Garros 2025, dove l'azzurro mantiene la battuta in avvio di quinto set. Grande tensione e colpi spettacolari segnano il match, con Sonego che si destreggia tra volée e slice, mentre l’americano si fa sentire con un ace. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e vivere ogni attimo di questa entusiasmante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non risponde sulla seconda l’americano. 30-0 Volèe in allungo molto ben gestita dall’azzurro dopo la prima in kick e il dritto di là! 15-0 Segue la seconda slice a rete Sonego, non c’è bisogno della volèe! 1-1 A zero l’americano. 40-0 Ace sporco Shelton. 30-0 Ace (11°). 15-0 Tiene alla grande in difesa Sonego ma deve alzare le mano alla stop volley di rovescio dell’americano. 1-0 Prova a rispondere vincente Shelton, non entra il dritto. Si parte molto bene! 40-15 PALLA CORTA tagliagambe a segno dell’azzurro! 30-15 FAVOLOSOOO! Vincente mozzafiato di dritto in corsa lungoriga di Sonego! 15-15 Si gira ed esplode il dritto anomalo l’americano... 🔗 Leggi su Oasport.it