LIVE Sonego-Shelton 4-6 6-4 6-3 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’americano brekka per primo nel 4 set

Siamo in diretta da Roland Garros 2025, dove l'americano Shelton ha dato il via al quarto set con un break decisivo. La tensione è palpabile mentre gli scambi si fanno intensi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e segui il match tra Sonego e Shelton, con quest'ultimo che mostra una grinta incredibile e punta a mantenere il vantaggio. Resta con noi per gli aggiornamenti in tempo reale!