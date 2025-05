LIVE Sonego-Shelton 4-6 6-4 3-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | due ore di gioco equilibrio a metà 3 set

Siamo in diretta da Roland Garros 2025, dove il match tra Sonego e Shelton è entrato nel vivo dopo due ore di gioco equilibrato, sul punteggio di 46 64 33. La tensione si fa palpabile con Sonego che lotta per brekkare nel settimo gioco del terzo set. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire ogni colpo di questa appassionante sfida!