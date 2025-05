LIVE Sonego-Shelton 4-6 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | grande reazione dell’azzurro che brekka ancora!!!!

Siamo in diretta dal Roland Garros 2025, dove Lorenzo Sonego sta mostrando un'impressionante tenacia nel suo match contro il rivale. Con una reazione straordinaria, l'azzurro ha già conquistato un break. Mentre il punteggio avanza, Sonego delizia il pubblico con colpi potenti e vincenti. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e le emozioni di questa entusiasmante sfida! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.