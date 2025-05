LIVE Sonego-Shelton 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si tira fuori da uno scomodo 0-30 l’USA e prosegue la corsa di testa

Segui in diretta il match di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2025, dove sta mostrando grande determinazione nel suo emozionante cammino. Attualmente si è tirato fuori da uno scomodo 0-30, portandosi in vantaggio. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e le sue giocate straordinarie. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perderti neanche un istante del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Kick e dritto vincente inside in, sulla riga. Che rischio! Bene così! 30-15 Molto molto bene. Servizio al 75% al rovescio, poi attacco di dritto e punto! 15-15 Esce di nulla il dritto a sventaglio all’azzurro. 15-0 Prima vincente di Sonego, che situazioni di pericolo non ne ha ancora avute in battuta. 3-4 Ancora un servizio vincente, torna il sorriso a Bryan. A-40 Servizio vincente al centro. 40-40 Che fortunaaa! Ce la prendiamo tutta. Prende la riga con il passantino stretto, steccato, Sonego. Poi passa comodamente. SI scusa. 40-30 Manda a rispondere in tribuna Sonego l’americano con il kick e poi ha un comodo smash a rimbalzo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 3-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si tira fuori da uno scomodo 0-30 l’USA e prosegue la corsa di testa

