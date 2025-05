LIVE Sonego-Shelton 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si prosegue ‘on serve’ e in lotta nel set d’apertura

Segui in diretta il match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton al Roland Garros 2025! Siamo nel set d'apertura, con i giocatori in una lotta serrata. Sonego mostra la sua abilità con un slice potente, mentre Shelton risponde con colpi incisivi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perdere nemmeno un momento di questo entusiasmante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Sotterra lo slice Shelton. 30-15 Servizio slice e ottimo contropiede. 15-15 Si allarga il dritto di Sonego, estremamente cercato, in direzione anomala. 15-0 Servizio slice, dritto lungoriga e recupero lungo Shelton. 2-3 Clamoroso dritto anomalo vincente di Shelton. E’ già battaglia amici, urla caricandosi l’USA. 40-30 Fiondata lungoriga di dritto per passare l’americano. 40-15 Esce di non tantissimo il lob di dritto di Sonego. 30-15 Affossa in rete il rovescio l’USA. 30-0 Rovescio spento in rete dell’azzurro. C’è da stare sempre attivi con i piedi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si prosegue ‘on serve’ e in lotta nel set d’apertura

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d'Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa

La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d'Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia.

LIVE Perugia-Halkbank Ankara 2-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 25-23, la Sir Sicoma Monini vince il secondo set

Sul parquet di Perugia, la Sir Sicoma Monini conquista il secondo set contro l'Halkbank Ankara con un punteggio di 25-23, grazie a un errore decisivo di Sotola.

LIVE Perugia-Halkbank Ankara 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 25-23, gli umbri vincono in volata il 1° set

Segui in diretta la sfida di champions league volley tra Perugia e Halkbank Ankara! Gli umbri hanno conquistato il primo set in un emozionante finale, vincendo 25-23.

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: alle 20:15 il match del giorno, è la rivincita dei quarti di Melbourne

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE ...

Sonego-Shelton, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

oasport.it scrive: Nel giorno di domenica 25 maggio, in cui scatterà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, farà il ...

Roland Garros 2023: SINNER EVITA DJOKOVIC E ALCARAZ - COMMENTO il sorteggio del tabellone!!