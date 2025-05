LIVE Sonego-Shelton 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | siamo già in lotta nel 1 set

Benvenuti alla diretta live di Sonego-Shelton al Roland Garros 2025! Siamo già nel vivo del primo set, con emozionanti scambi e colpi spettacolari. Attenzione agli aggiornamenti in tempo reale: la partita è intensa e i primi punti fanno già la differenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA! Rimanete con noi per seguire ogni movimento in campo e il susseguirsi delle emozioni.

30-0 Gran prima, favoloso schiaffo al volo vincente! 15-0 Servizio slice vincente. 1-2 Aveva preso il rovescio del rivale alla grande l'azzurro, peccato il dritto in spinta uscito di poco. 40-30 Ace (2°), esattamente alla T! 30-30 Sbaglia di rovescio in corridoio Shelton, bisogna in tutti i modi innescare il suo colpo meno forte. 30-15 Ace (1° del match). 15-15 Molto bene l'USA, gran punto giocato tutto con il dritto. Ha preso angoli assurdi e ha toccato comodamente, menzione speciale per il clamoroso campanile difensivo di Sonego sulla prima ondata di Shelton...

