LIVE Sonego-Shelton 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziato il match di giornata!

Benvenuti alla diretta live di Sonego-Shelton, match di giornata al Roland Garros 2025! È iniziata una sfida avvincente sul terreno rosso di Parigi, con colpi spettacolari e momenti di suspense. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e per seguire ogni punto decisivo di questa emozionante partita. Cliccate qui per essere sempre aggiornati sulla partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Dritto in cross micidiale di Shelton, poi smorzata vincente. 30-15 Servizio slice ottimo ma errore con il dritto al volo. 30-0 Servizio e smorzata Sonego! 15-0 Non supera la rete il passante di rovescio di Shelton. 0-1 Con la prima l’americano parte bene al servizio. 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio e dritto Shelton. 15-15 Servizio vincente USA. 0-15 Inizia bene l’azzurro con la risposta profonda, errore di dritto a entrare Shelton. Ben Shelton al servizio 20:32 Vediamo Vincenzo Santopadre nell’angolo del torinese, ricordiamo che ha interrotto la collaborazione con Luca Van Assche da poco... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: iniziato il match di giornata!

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: occhio al qualificato tedesco

Lorenzo Musetti, testa di serie n.8, esordisce a Roland Garros 2025 contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: match del giorno, scintille assicurate per la rivincita dei quarti di Melbourne!

Live Roland Garros 2025: Sonego sfiderà Shelton nel primo turno, con grande attesa per le scintille e il drama.

LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: debutto che nasconde insidie

Live da Roland Garros 2025, debutto di Jasmine Paolini contro Yuan Yue nel primo turno. La partita nasconde insidie per l’azzurra, che ha già vinto entrambi i confronti diretti precedenti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: alle 20:15 il match del giorno, è la rivincita dei quarti di Melbourne

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE ...

Ben Shelton v Lorenzo Sonego Full Match | Australian Open 2025 Quarterfinal