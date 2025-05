LIVE Piazza di Siena 2025 GP Roma in DIRETTA | Martinengo Marquet nona trionfa il brasiliano Mansur

Segui la diretta del GP di Roma 2025, live da Piazza di Siena. Nella giornata di oggi, il brasiliano Mansur trionfa nel Rolex Gran Premio, superando la concorrenza degli altri talenti internazionali. Rimani aggiornato con le ultime classifiche e emozioni in tempo reale. Grazie per averci accompagnato, buon pomeriggio!

Questa la classifica finale del Rolex Gran Premio Roma 2025: 1. Yuri Mansur (BRA) – Miss Blue-Saint Blue Farm – 00 – 35.65 sec – 125.000 € 2. Cian O'Connor (IRL) – Iron Man – 00 – 35.76 sec – 100.000 € 3. Nina Mallevaey (FRA) – Dynastie de Beaufour – 00 – 36.35 sec – 75.000 € 4. Seamus Hughes Kennedy (IRL) – Esi Rocky – 00 – 36.78 sec – 50.000 € 5. Stephan de Freitas Barcha (BRA) – Chevaux Primavera Imperio Egipcio – 00 – 37.71 sec – 35.000 € 6. Laura Kraut (USA) – Bisquetta – 04 – 33...