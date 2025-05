LIVE Piazza di Siena 2025 GP Roma in DIRETTA | gli azzurri cercano il colpaccio nella gara individuale

Il Rolex Gran Premio Roma 2025, gara individuale di salto a ostacoli, conclude la settimana internazionale di Piazza di Siena. Gli azzurri cercano un colpaccio nella competizione in diretta. Seguite gli aggiornamenti live per seguire la finale di questa importante manifestazione e scoprire se gli italiani riusciranno a raggiungere risultati prestigiosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Rolex Gran Premio Roma 2025, gara individuale di salto a ostacoli che chiude la settimana internazionale di Piazza di Siena a Roma. La gara in programma oggi  rappresenta l’appuntamento clou del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Piazza di Siena, la gara individuale di salto ostacoli più prestigiosa del calendario romano, in scena nella splendida cornice di Villa Borghese. Dopo la spettacolare Coppa delle Nazioni, che ha visto l’ Italia chiudere al terzo posto e salire con merito sul podio di casa, l’attenzione si sposta ora sulla prova più attesa e selettiva della settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piazza di Siena 2025, GP Roma in DIRETTA: gli azzurri cercano il colpaccio nella gara individuale

Piazza di Siena in TV

Si legge su fise.it: Anche quest'anno RAI, attraverso i suoi canali RAI 2, RAI Play e RAI Sport, offrirà un’estesa copertura del 92esimo CSIO Roma a Piazza di Siena, con dirette e differite delle principali gare. Questo i ...

