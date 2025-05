LIVE Paolini-Yuan Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio della campionessa di Roma

Siamo quasi pronti per l'esordio della campionessa di Roma al Roland Garros 2025! Clicca qui per aggiornare la diretta live e seguire le emozioni del torneo, tra cui il match di Musetti contro Hanfmann e quello di Sonego contro Shelton. Nel frattempo, Tiafoe ha vinto in tre set contro Safiullin. Rimanete con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 18:52 Vittoria in tre parziali per l’americano Tiafoe sul russo Safiullin. Sul Court Suzanne-Lenglen tra poco meno di 20 minuti faranno capolino Jasmine Paolini e la cinese Yuan Yue. 18:08 Nonostante qualche grattacapo di troppo Tiafoe si aggiudica anche il secondo parziale piegando Safiullin al tiebreak. 17:13 Terminato da pochi istanti il primo parziale della sfida tra l’americano Tiafoe ed il russo Safiullin. 6-4 in favore dello statunitense, che ha confermato sino alla fine il break messo a segno nel primo game dell’incontro... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio della campionessa di Roma

