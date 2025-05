LIVE Paolini-Yuan Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Tiafoe-Safiullin

Segui la diretta live di Paolini al Roland Garros 2025! Dopo il match tra Tiafoe e Safiullin, dove l'americano ha vinto il primo set 6-4, l'azzurra scenderà in campo. Resta aggiornato con la diretta di Musetti-Hanfmann, in programma dalle 12:00, e Sonego-Shelton, in serata alle 20:15. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 17:13 Terminato da pochi istanti il primo parziale della sfida tra l'americano Tiafoe ed il russo Safiullin. 6-4 in favore dello statunitense, che ha confermato sino alla fine il break messo a segno nel primo game dell'incontro. Al termine del match toccherà a Jasmine Paolini! 16:07 Mpetshi Perricard completa l'opera aggiudicandosi per 3-1 il match di primo turno contro il belga Bergs. Tra poco meno di 20 minuti spazio a Tiafoe-Safiullin, poi sarà la volta della nostra Jasmine Paolini...

