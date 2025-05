LIVE Paolini-Yuan 6-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra domina il primo set

In diretta dal Roland Garros 2025, l'azzurra Paolini sta dominando il primo set con un impressionante 6-1. Con un dritto lungolinea carico di spin, ha portato a termine il parziale in soli 23 minuti. Rimanete con noi per gli aggiornamenti su questo entusiasmante match e quelli in programma, tra cui Musetti-Hanfmann e Sonego-Shelton. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 6-1 PRIMO SET PAOLINI! Dritto lungolinea carico di spin ben giocato dall’azzurra, che in appena 23 minuti chiude il primo parziale. 30-40 SET POINT PAOLINI. In corridoio il rovescio lungolinea di Yuan. 30-30 Ennesimo errore gratuito con il dritto da parte dell’asiatica. 30-15 Jasmine stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 15-15 Rovescio lungolinea vincente di Yuan, che prova a caricarsi. 0-15 Decolla il dritto lungolinea della cinese. 1-5 Break Yuan... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo set

Scopri altri approfondimenti

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa

La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d’Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia.

LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: occhio al qualificato tedesco

Lorenzo Musetti, testa di serie n.8, esordisce a Roland Garros 2025 contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: match del giorno, scintille assicurate per la rivincita dei quarti di Melbourne!

Live Roland Garros 2025: Sonego sfiderà Shelton nel primo turno, con grande attesa per le scintille e il drama.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Tiafoe-Safiullin

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 17:13 ...

Paolini-Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, partite precedenti, tv, streaming

Segnala oasport.it: Jasmine Paolini ricomincia dalla prima domenica del Roland Garros. Dopo la finale del 2024, la toscana è chiamata al debutto nei luoghi che, l'anno ...