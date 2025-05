LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | la cinese porta il match al set decisivo

Segui il grande tennis del Roland Garros 2025 con la diretta live del match tra Paolini e Yuan, ora sul punteggio di 61 46. La cinese ha riaperto la sfida, portando il match al set decisivo. Non perdere neanche un punto, clicca qui per aggiornare la diretta! E ricorda, in arrivo anche Musetti-Hanfmann e Sonego-Shelton. Restate sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 0-40 Tre palle break Paolini. Splendido rovescio incrociato vincente dell’azzurra. 0-30 Ottimo cambio con il rovescio lungolinea della toscana. 0-15 Arriva la stecca con il dritto della cinese. 1-0 Game Paolini. Sulla riga il dritto inside in in uscita dal servizio dell’italiana! AD-40 In corridoio il dritto lungolinea ad avversaria battuta dell’asiatica. 40-40 Altro regalo di Yuan, che manda lungo un comodo rovescio in avanzamento. ParitĂ da 0-40. 30-40 Scappa via la risposta di rovescio della cinese... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la cinese porta il match al set decisivo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa

La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d’Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia.

LIVE Schio-Venezia 52-46, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer rimonta nella ripresa, Cubaj protagonista

Segui la diretta del match di basket femminile tra la Reyer Venezia e Schio, dove le venete cercano di rimontare grazie a una prestazione straordinaria di Cubaj.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.