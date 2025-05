LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-6 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | controbreak della cinese

Segui la diretta live del Roland Garros 2025, con il match tra Paolini e Yuan, dove la giocatrice cinese ha appena eseguito un controbreak! Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti sugli incontri di Musetti-Hanfmann e Sonego-Shelton. Ogni punto potrebbe cambiare le sorti delle partite, mentre l'azzurra cerca di rispondere con determinazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 40-40 Punto comandato sin dalla risposta da Yuan. ParitĂ . 40-30 Prima vincente dell’azzurra. 30-30 Dritto incrociato stretto in contropiede vincente della toscana, che si scuote. 15-30 Risposta di dritto vincente superba della cinese. 15-15 Jasmine sbaglia la direzione dell’attacco e subisce il passante di dritto dell’avversaria. 15-0 Dritto inside in e morbida palla corta siglata da Paolini. 2-2 Game Yuan. Scappa via il dritto dell’azzurra, che torna ora alla battuta... 🔗 Leggi su Oasport.it